Мировой оборот оружия достиг максимума со времен холодной войны

Объем мирового рынка оружия в 2024 году достиг максимальных значений со времен окончания холодной войны. Об этом свидетельствуют данные Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

В 2024 году объем мирового экспорта/импорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) составил 111,615 млрд долларов, что является самым высоким результатом с момента окончания эпохи холодной войны.

В представленном рейтинге учтены только коммерческие контракты на поставку вооружения и военной техники зарубежным заказчикам, в него не включена безвозмездная военная помощь. Все расчеты ЦАМТО ведет в «текущих» долларах США, то есть по курсу доллара на момент заключения того или иного контракта в ценах соответствующего года.

В тройку лидеров вошли США с 42,329 млрд долларов, а также Россия – 13,75 млрд и Франция – 7,698 млрд. Затем идут Южная Корея (5,691 млрд долларов), Италия (5,690 млрд), Германия (5,424 млрд), Швеция (4,254 млрд), Израиль (4,163 млрд) и Норвегия (3,293 млрд). Замыкает топ-10 рейтинга Китай с оборотом 3,216 млрд долларов.

Резкий рост мирового оборота вооружений связан с несколькими факторами, в том числе с конфликтом на Украине. Избавившись в рамках военной помощи Киеву от устаревших систем вооружений, страны «коллективного Запада» приступили к масштабным закупкам современных и более дорогостоящих видов оружия. При этом основным бенефициаром и выгодоприобретателем в данной ситуации стали Соединенные Штаты Америки, практически монополизировавшие рынок вооружений стран-членов НАТО, отметили аналитики.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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