Стоимость золота побила исторический рекорд

Цена на золото впервые в истории превысила 3050 долларов за унцию. Стоимость драгоценного металла продолжает расти благодаря покупкам центральных банков и бегству от рисков.

Апрельские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) по состоянию на 08:57 мск подорожали на 0,38%, до 3052,4 доллара за унцию, передает РБК. Золото – один из самых доходных основных сырьевых товаров. С начала года оно подорожало почти на 15%, а за последние 12 месяцев – на 38%.

Традиционно именно золото считается средством защиты от инфляции и геополитической неопределенности. Инвесторы скупают драгметалл на фоне геополитической и экономической неопределенности. Так, опасения по поводу пошлин, которые могут привести к росту инфляции и замедлению экономического роста, стимулируют спрос на активы-убежища.

«В условиях падения фондовых рынков и непредсказуемых политических рисков мы наблюдаем возвращение западных инвесторов к золоту, что может привести к значительному росту его стоимости, – пояснил генеральный директор Sprott Asset Management Джон Чампалья. – Мы рассматриваем золото как «страховой полис» и источник ликвидности в сложных рыночных условиях».

По данным Всемирного совета по золоту, в прошлом году центральные банки купили 1045 тонн золота, что составило примерно пятую часть от общего спроса. По прогнозам аналитиков, к концу 2025 года стоимость золота может вырасти до 3300-3500 долларов за унцию.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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