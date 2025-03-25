Опыт Китая необходимо перенимать для строительства портов на Севморпути – губернатор Архангельской области

России необходимо перенимать опыт Китая по перевозке грузов для строительства портов на Северном морском пути (СМП). Такое мнение в интервью ТАСС высказал редседатель комиссии Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт», губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Спикер подчеркнул, что СМП должен начать перевозить в разы больше грузов, чем на данный момент.

«Надо посмотреть на наших соседей, китайцев. Мы были в Китае, посещали порты в Даляне, не самый большой порт, а он сегодня по году переваливает 385 млн тонн. Один порт с перспективой в ближайшие пять лет выйти на 500 млн тонн. Вот такими цифрами надо оперировать, когда мы говорим про Северный морской путь», – сказал он.

Председатель комиссии Госсовета добавил, что Мурманский транспортный узел может взять на себя в перспективе 100 млн тонн грузов, однако, по его словам, этого недостаточно для того, чтобы обеспечить круглогодичную наполняемость грузов в акватории СМП.

Добавим, что в апреле прошлого года губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал соглашение, согласно которому «Морской терминал «Ворота Арктики»» к 2028 году построит на территории «Лавны» многофункциональный комплекс для перевалки белорусских грузов мощностью 25-30 млн тонн в год, напоминают «Вести».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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