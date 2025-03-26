Росстат сообщил о замедлении промпроизводства в России

Объем промышленного производства в России по итогам февраля сократилось на 0,4% в сравнении с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно данным ведомства, за первые два месяца 2025 года промпроизводство в сравнении тем же периодом прошлого года выросло лишь на 1,2%.

В сфере добычи полезных ископаемых производство в феврале снизилось на 4,9% в годовом выражении после снижения на 2,1% в январе, а за январь-февраль спад составил 3,5%. Обрабатывающая промышленность в феврале замедлила рост до 3,2% в годовом выражении с 7% в январе. Производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в феврале замедлило спад до 3% с 6,4% в январе, а за январь-февраль – снизилось на 4,8% в годовом выражении. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов производство в феврале в годовом выражении снизилось на 1,8% после роста на 3,2% в январе.

Напомним, по итогам 2024 года промышленное производство в России увеличилось на 4,6%.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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