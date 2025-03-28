Реальные ставки кредитов в российских банках составляют почти 40 процентов

Средний уровень полной стоимости кредитов (ПСК) достиг 39,6% к концу марта. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные банков.

Показатель ПСК включает все затраты заемщика на обслуживание займа помимо самой ставки, в том числе комиссии и расходы на страховку. В 15 крупнейших банках он подскочил на 2,5 процентных пункта за две недели. С 10 по 27 марта верхняя граница реальных ставок по потребкредитам у крупнейших банков в среднем достигла почти 50%, а у отдельных игроков ушла к 60-76%.

Как объяснил «Известиям» экономист Андрей Бархота, ставки по ссудам растут не только из-за ключевой ставки, но также из-за стоимости денег, которые банки привлекают от населения. «Известия» отмечают, что банкам приходится держать высокие ставки по кредитам, чтобы отбить дорогое фондирование в предыдущие месяцы, когда они ставили высокую доходность по депозитам.

В декабре 2024 года совет директоров Центробанка принял решение с 1 января по 31 марта 2025 года не ограничивать ПСК для кредитных организаций и потребительских кооперативов на покупку жилья или земельного участка. Как пояснили в ЦБ, стоимость фондирования организаций сильно выросла c III квартала 2024 г. «как из-за роста ключевой ставки, так и из-за конкуренции банков за фондирование для выполнения норматива краткосрочной ликвидности».

По оценкам регулятора, ограничение ПСК могло бы привести к сокращению доступности кредитов для граждан и увеличить риски манипулирования расчетом.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube