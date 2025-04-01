В Красноярском крае мигрантам запретят работать в доставке еды, салонах красоты и школах

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ о расширении списка сфер, где запрещено работать мигрантам на основании патентов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Согласно документу, с 1 сентября иностранцам запретят работать на распиловке и обработке древесины, на производстве транспортного оборудования, в оптовой торговле древесиной и пиломатериалами, ресторанах, доставке еды и других услугах общепита, в подаче напитков, учреждениях общего и среднего профессионального образования, дополнительного образования для детей и взрослых, а также в парикмахерских и салонах красоты.
У компаний, которые уже наняли иностранцев в этих сферах, будет два месяца, чтобы привести численность работников в соответствие с новыми правилами.
Отмечается, что запрет на привлечение иностранных работников будет способствовать повышению безопасности в регионе, снижению уровня правонарушений, совершенных мигрантами, а также приоритетному трудоустройству российских граждан.
«Введение ограничений в этих сферах позволит обеспечить баланс экономики. Трудовые ресурсы будут перераспределены в другие сферы, где их труд более необходим, например, строительство, в том числе промышленное», – прокомментировала министр экономики и регионального развития края Татьяна Магдибур.
Напомним, с 1 марта в Красноярском крае трудовым мигрантам запретили работать в такси и в розничной торговле алкоголем и табачной продукцией.
Красноярск, Наталья Петрова
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