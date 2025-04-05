Редкие и редкоземельные металлы в Арктике составляют 75 процентов всех запасов в России

Запасы редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) в Арктике учтены в 30 месторождениях, занимают 75% всех запасов в РФ, организация добычи обойдется в сотни миллиардов рублей, сообщили РИА «Новости» в Роснедрах.

«Если говорить только о сырьевой базе РМ и РЗМ, то регион является крупным центром сосредоточения их запасов... в Арктике учтены запасы редкоземельных и 12 редких металлов, которые разведаны в недрах 30 месторождений. Их суммарные балансовые запасы превышают 75,0% запасов страны в целом. Если говорить об инвестициях, необходимых для организации добычи РМ и РЗМ в Арктике, то они оцениваются в сотни миллиардов рублей», – рассказали в ведомстве.

РФПИ будет инвестировать в индустрию редкоземельных металлов в Арктике, сейчас изучает три проекта в Мурманской области, сообщал в конце марта глава фонда Кирилл Дмитриев. Он отмечал, что Россия контролирует 50% всех ресурсов арктического региона в мире, поэтому с позицией России в Арктике все страны считаются. Кроме того, РФ является одним из лидеров по редкоземельным металлам в мире, она находится на четвертом месте по запасам.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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