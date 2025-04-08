Объединение рынков ШОС и БРИКС затронет 40% мировой экономики и ускорит дедолларизацию

Рынки Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС могут объединиться, что затронет 40% мировой экономики. По прогнозам экспертов, этот процесс займет много времени и потребует сложных решений, но в будущем может помочь странам справиться с последствиями жесткой тарифной политики США и ускорить дедолларизацию.

Со временем рынки ШОС и БРИКС могли бы слиться воедино. Эти организации имеют схожие цели и задачи, нацеленные на способствование процветанию и благополучию народов стран-участниц, пишут «Известия». «В этой связи в перспективе не исключена возможность объединения рынков ШОС и БРИКС, но это – решение компетентных органов соответствующих стран. В настоящее время на повестке дня ШОС не стоит вопрос обсуждения общих тарифов и иных экономических преференций для стран двух объединений. Опять же решение – за руководством наших государств», – сообщили изданию в секретариате ШОС.

Ряд стран двух объединений совпадают, но в целом география обеих организаций очень обширна. В ШОС входят Белоруссия, Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Иран. Еще две страны имеют статус наблюдателей – Монголия и де-юре Афганистан. Кроме того, у ШОС есть 14 партнеров по диалогу. В БРИКС на правах полноценных членов состоят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Индонезия.

В связи с этим объединение рынков означало бы большие возможности для развития торговли между странами, но есть и значительные препятствия, в первую очередь на институциональном уровне. Ни БРИКС, ни ШОС не представляют собой интеграционное объединение: как следствие, внутри каждой из структур нет своего общего рынка, как, например, у ЕАЭС и Евросоюза.

По оценкам аналитиков, объем экономики стран ШОС составлял примерно 25% мирового ВВП, но, главным образом, за счет тех стран, которые одновременно входят в БРИКС, – Китая, Индии и России. Итого вместе на БРИКС и не входящие в это объединение страны ШОС в 2024 году приходилось около 40% мирового ВВП.

При этом экономические интересы ШОС и БРИКС объединяет как минимум стремление к дедолларизации. Слияние сделает страны обоих объединений менее зависимыми от государств «большой семерки», прежде всего от США, которые используют доллар как политическое оружие. Таким образом, банки стран БРИКС и ШОС будут меньше зависеть от Вашингтона и его санкционной политики.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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