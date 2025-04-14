На фоне плохой погоды в магазинах одежды и обуви ощутимо упал спрос

Количество посетителей в сопоставимых магазинах одежды и обуви за неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 г. снизилось на 5% год к году и на 10% к предыдущей неделе, подсчитали в Focus Technologies по запросу «Ведомостей». Компания учитывает Mall Index – показатель, отражающий число посетителей на 1000 кв. м площадей торговых центров.

Одна из причин – резкое ухудшение погодных условий в начале апреля в ряде регионов России, отмечает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. К концу той недели в ряде регионов европейской части России, включая Москву, выпал снег, а температура была на 2-4 градуса ниже нормы, сообщал Гидрометцентр.

Как сообщает «Новый День», во всех крупных сетевых магазинах на сегодняшний день представлены летние коллекции из льна, шелка, смесовый материалах, а самые теплые вещи – летние парки, тренчи, джинсы, сапоги-казаки и так далее. Эти вещи плохо сочетаются со снегом, дождем и холодным ветром, которые наблюдаются практически повсеместно на территории России. В их условиях летняя одежда прогнозируемо не востребована, за исключением покупки ее впрок.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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