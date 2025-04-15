Ученые подсчитали обеспеченность России запасами нефти и газа

Обеспеченность России при текущем уровне добычи составляет более 65 лет, а запасами газа – 100 лет. Такие данные были приведены в Энергостратегии РФ до 2050 года, утвержденной правительством.

«Текущее состояние минерально-сырьевой базы энергетического сырья в Российской Федерации в нефтяной отрасли характеризуется запасами нефти категорий АВ1С1В2С2, составляющими 31,3 млрд. тонн. Обеспеченность запасами сырья соответствует более 65 годам добычи при ее текущем уровне», – говорится в документе.

Отмечается, что доля России в мировых запасах нефти составляет 15% (третье место), а в мировой добыче – 10% (второе место). В газовой отрасли РФ занимает первое место в мире по запасам природного газа категорий АВ1С1В2С2 – 63,4 трлн. куб. метров и второе – по добыче (16% мировой добычи).

В угольной же отрасли запасы составляют 272,7 млрд. тонн, что обеспечивает более 500 лет добычи. В атомной промышленности запасы урана составляют 705 тыс. тонн. Доля страны в мире – 8% (четвертое место), а в мировой добыче – 5% (шестое место). В документе также подчеркивается, что из-за развития низкоуглеродной энергетики быстро растет спрос на различные виды минерального сырья, например, на литий, никель, кобальт, марганец, графит, редкоземельные металлы, алюминий и медь.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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