Инвесторы вернут угольные активы властям ЛНР и ДНР для ликвидации

Инвесторы собираются вернуть Донецкой и Луганской народным республикам девять из пятнадцати шахт, взятых в аренду год назад. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию протокола совещания в Минэнерго.

Шахты стали нерентабельными при текущих мировых ценах на уголь и возросших издержках. Источник агентства, знакомый с ходом обсуждения вопроса, утверждает, что федеральные власти не возражают против возврата активов в собственность регионов. При этом они считают, что оплатить ликвидацию и содержание шахт до их устранения должны инвесторы.

Бизнес, в свою очередь, считает, что эти расходы должны взять на себя органы власти. Разработка технического проекта может занять до года и стоит около 50 млн рублей, на поддержание жизнеобеспечения одной шахты, в том числе откачку поступающей в нее воды, уходит 20-30 млн рублей в месяц. Таким образом, в течение года инвесторы вынуждены будут тратить на поддержку объектов совокупно 2-3 млрд рублей.

Представители органов власти говорят, что ни в федеральном, ни в региональных бюджетах на эти работы денег не предусмотрено, и считают, что работы и содержание шахт должен оплатить недропользователь, отмечает источник. Инвесторы, по его словам, настаивают, что владели временной лицензией на аренду, которую взяли на год, чтобы определить перспективы разработки полученных шахт, а потому недропользователями не считаются.

Донецк, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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