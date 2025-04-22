Экспортные цены на кофе из Вьетнама выросли на 74 процента

В первом квартале этого года экспортные цены на вьетнамский кофе увеличились на 74%, несмотря на то, что с начала года во всем мире они начали снижаться. Об этом заявили во Вьетнамской ассоциации кофе и какао (Vicofa).

Так, стоимость кофе робуста – основного местного сорта – в среднем выросла до 5415 долларов за метрическую тонну. Отмечается, что с начала апреля Вьетнам поставил в другие страны почти 79,2 тысячи тонн зеленых кофейных зерен на общую сумму в 437,73 млн долларов. В результате объем экспорта этого товара относительного того же периода в 2024 году увеличился на 8,5%, а его стоимость – на 68,8%.

Всего же с января по март республика смогла заработать на поставках кофе около 2,8 млрд долларов. Средняя экспортная цена теперь равняется 5614 долларов за тонну (+73,9% в сравнении с тем же периодом в прошлом году).

На сегодняшний день Вьетнам находится на шестой строчке в рейтинге стран по площади кофейных плантаций, напоминает «Российская газета».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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