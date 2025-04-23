Лидер Китая осудил пошлины, наносящие вред многосторонней торговле

В среду китайский лидер СИ Цзиньпин, принимая своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с официальным визитом в Пекине, осудил пошлины, которые наносят вред многосторонней торговле. Об этом сообщает Синьхуа.

Напомним, что Пекин и Вашингтон ведут ожесточенную торговую войну, которая заставила президента США Дональда Трампа ввести 145-процентный тариф на большинство товаров, поступающих из Китая. Китай ответил введением пошлин в размере 125 процентов на товары из США и заявил, что намерен бороться с торговым противостоянием до победного конца. Эта эскалация между двумя крупнейшими экономиками мира контрастирует с 90-дневной приостановкой, предоставленной другим торговым партнерам США, на которых по-прежнему распространяется минимальная ставка в размере 10 процентов.

Многие из стран, на товары которых США ввели пошлины, начали переговоры с Вашингтоном. Ранее на этой неделе Пекин выразил свое раздражение в отношении стран, практикующих « политику умиротворения» в отношении Соединенных Штатов, заявив, что он «решительно выступает против» любого соглашения, которое наносит ущерб его интересам. Во вторник министр иностранных дел Китая Ван И в ходе отдельных телефонных разговоров со своими британскими и австрийскими коллегами также призвал Великобританию и Европейский союз помочь защитить многостороннюю торговлю.

Глава азербайджанского государства прибыл во вторник в Пекин, чтобы «наметить новый курс двусторонних отношений», сообщает поддерживаемое китайским государством издание Global Times. Отношения с Азербайджаном, расположенным на перекрестке Азии и Европы, важны для Пекина, особенно в рамках его инициативы «Один пояс, один путь», направленной на усиление его влияния в мире. Си Цзиньпин заявил в среду, что две страны поддерживают тесные связи, «несмотря на постоянно меняющуюся международную ситуацию».

Пекин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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