На майские каникулы россияне планируют потратить по 28 тысяч рублей на человека

Почти 28 тысяч рублей в среднем на одного члена семьи планируют потратить россияне на отдых в майские праздники в 2025 году, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Россияне, которые планируют отдых на ближайшие майские праздники, в среднем собираются потратить 27 811 рублей на одного члена семьи, что на 32,3% больше, чем в 2024 году, следует из данных опроса.

При этом жители Москвы и Петербурга планируют в среднем на человека потратить почти 55 тысяч, жители городов-миллионников – почти 35 тысяч, жители сел – около 15,8 тысячи рублей.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 5 апреля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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