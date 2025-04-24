Костин: есть основания полагать, что в этом году ключевая ставка будет снижена

Есть основания полагать, что в этом году ближе к его концу ключевая ставка ЦБ РФ будет снижена. Об этом в ходе бизнес-диалога с клиентами сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

«Ставка ключевая будет оставаться достаточно долго высокой. Мы считаем, что есть основания для того, чтобы к концу года она начала несколько снижаться, но постепенно – скажем, до 19%. На протяжении последующих двух лет она будет оставаться достаточно высокой», – сказал он.

Комментируя предстоящее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке, которое запланировано на 25 апреля, Костин отметил, что ожидает сохранения ее уровня.

«Я думаю, что она сохранится, но последнее слово всегда за Центральным банком. Пока я не вижу причин ни в одну, ни в другую сторону двигаться», – заявил глава ВТБ, указав, что инфляция снижается, но не так быстро, как предполагал ЦБ РФ, сообщает ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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