Китай сообщает, что его мощности ветровой энергетики превзошли углеродные аналоги

Китай объявил, что его мощности ветровой и солнечной энергетики впервые превзошли мощности преимущественно угольных тепловых электростанций благодаря новым установкам возобновляемой энергетики.

«В первом квартале 2025 года новые мощности ветро- и фотоэлектрических установок достигли 74,33 млн киловатт, в результате чего совокупная установленная мощность достигла 1,482 млрд киловатт», – сообщил национальный энергетический орган Китая.

«Впервые превышена установленная мощность тепловой энергии (1,451 млрд киловатт)», – сообщают китайские СМИ.

Пекин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube