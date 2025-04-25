Китай сообщает, что его мощности ветровой энергетики превзошли углеродные аналоги

Китай объявил, что его мощности ветровой и солнечной энергетики впервые превзошли мощности преимущественно угольных тепловых электростанций благодаря новым установкам возобновляемой энергетики.
«В первом квартале 2025 года новые мощности ветро- и фотоэлектрических установок достигли 74,33 млн киловатт, в результате чего совокупная установленная мощность достигла 1,482 млрд киловатт», – сообщил национальный энергетический орган Китая.
«Впервые превышена установленная мощность тепловой энергии (1,451 млрд киловатт)», – сообщают китайские СМИ.
Пекин, Елена Васильева
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