Международный валютный фонд посоветовал Киеву повысить налоги

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал украинским властям повысить налоги для пополнения бюджета в 2026 году. Об этом сообщил журнал Forbes Ukraine.

Отмечается, что с соответствующей рекомендацией украинская делегация вернулась из США. Одной из ключевых тем было увеличение самодостаточности Украины в финансировании госбюджета на 2026 год.

«Среди ключевых предложений – повышение ставки НДС, введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц и усиление детенизации экономики», – говорится в статье.

В конце апреля сообщалось, что Киеву не удалось говориться с инвесторами о реструктуризации долга в размере 2,6 млрд долларов. Дальнейшие неудачи в этом вопросе могут привести к тому, что украинские власти объявят дефолт.

Ранее МВФ заявил, что ожидает замедления роста украинской экономики в 2025 году до 2% по сравнению с 3,5% в 2024 году. По оценкам аналитиков, на Украине также существенно вырастет инфляция и сохранится высокий уровень безработицы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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