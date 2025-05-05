Эксперимент по исламскому банкингу в России продлят до 2028 года

Министерство финансов поддержало законопроект о продлении в РФ эксперимента по исламскому банкингу до 1 сентября 2028 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Закон о проведении в РФ эксперимента по исламскому банкингу был подписан в августе 2023 года, он внедряется на территории Дагестана, Чечни, Башкортостана и Татарстана. В настоящее время установлен закрытый перечень операций, которые можно проводить в рамках эксперимента по исламскому банкингу: привлечение денег и имущества от физических и юридических лиц через займы, размещение облигаций, доверительное управление имуществом и вклады в уставный капитал участников эксперимента, лизинг, выдача поручительств для третьих лиц.

Законопроект предполагает расширение этого списка путем включения в него сделок по взаимному страхованию имущественных интересов членов обществ взаимного страхования, открытия и ведения банковских счетов физлиц и юрлиц, а также осуществления денежных переводов.

Кроме того, расширяется перечень условий, при которых ЦБ может отказать компании во внесении в реестр участников эксперимента.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube