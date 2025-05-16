«Русал» на будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

Совет директоров «Русала» рекомендовал не объявлять и не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2024 года, следует из сообщения компании, опубликованного Гонконгской фондовой биржей.
Годовое общее собрание акционеров компании назначено на 26 июня.
В последний раз «Русал» выплачивал промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года в размере $302 млн.
Дивидендная политика «Русала» предполагает выплаты в размере 15% от скорректированного показателя EBITDA компании (включая дивиденды, полученные от «Норильского никеля» за соответствующий период) при условии соблюдения кредитных соглашений и иных ковенант группы и финансовой ликвидности компании.
Москва, Елена Васильева
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