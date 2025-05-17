Тарифы ЖКЖ вырастут в 2025 году на 11,9 процента

Тарифы ЖКХ в 2025 году будут проиндексированы в России в среднем на 11,9%, но размер повышения будет различаться в разных регионах. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) в интервью ТАСС в рамках форума «Россия – Исламский мир» в Казани.

«В среднем по стране изменение тарифов в сторону увеличения – это 11,9%", – сказал парламентарий.

Он добавил, что показатель является усредненным, поскольку в одних регионах он будет выше, а в других ниже. По словам депутата, все зависит от решений региональных комитетов по тарифам.

Кошелев отметил, что рост тарифов связан с уровнем инфляции и необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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