Китай ввел пошлины до 75 процентов на пластик из США и Европы

Китай объявил о введении пошлин в размере до 75 процентов на пластик, импортируемый из США, Европейского союза, Японии и Тайваня, сообщило Министерство торговли Китая.
Новые пошлины, официально введенные после антидемпингового расследования, будут направлены на импорт сополимера полиформальдегида – пластика, обычно используемого в производстве автомобилей, медицинских приборов и бытовой техники.
Министерство торговли объявило в воскресенье, что надбавки составят от 3,8% до 74,9%, уточнив, что они вступят в силу на следующий день.
Этот шаг был предпринят всего через несколько дней после того, как США и Китай приостановил на 90 дней действие некоторых пошлин, введенных друг против друга в рамках ожесточенной торговой войны, которая потрясла финансовые рынки и нарушила глобальные цепочки поставок.
Китай регулярно начинает демпинговые расследования против стран, с которыми у нее имеются более масштабные торговые споры.
В частности, Пекин ввел антидемпинговые пошлины на европейский бренди, что сильно ударило по французской коньячной промышленности, после того как ЕС начал антидемпинговую процедуру в отношении китайских электромобилей.
Москва, Елена Васильева
© 2025, РИА «Новый День»