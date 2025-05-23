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Пятница, 23 мая 2025, 17:41 мск

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Трамп пригрозил пошлинами компании Apple

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп угрожает компании Apple пошлинами по меньшей мере в размере 25% за производство iPhone за пределами Соединенных штатов.

«Я давно сообщил Тиму Куку, (руководителю корпорации) Apple, что ожидаю, что их iPhone, которые будут продаваться в Соединенных Штатах Америки, будут производиться и собираться в Соединенных Штатах, а не в Индии или где-либо еще. В противном случае, Apple должна будет заплатить США пошлину в размере не менее 25%», – заявил Трамп в своей социальной сети.

Судя по сообщениям информагентств, биржевые котировки акций Apple после заявления президента США потеряли порядка 4% стоимости.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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