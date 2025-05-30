Доходы Евросоюза от экспорта алмазов упали до минимума

Доходы Европейского союза от экспорта алмазов упали до рекордно низких показателей. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Бельгия, которая считается главным экспортером алмазов среди стран ЕС, снизила экспорт на треть. Поставки из Германии упали на 16%, из Франции – на 2,5%. В общей сложности на экспорте алмазов ЕС в первом квартале 2025 года заработал 1,4 млрд евро.

Настолько низких показателей не было еще ни разу в истории: в коронавирусный 2020 год страны ЕС заработали на экспорте алмазов 1,9 млрд евро, даже в разгар глобального финансового кризиса в 2009 году – 1,5 млрд, передает агентство «Прайм».

В Евросоюзе алмазы не добываются, Европа закупает драгоценные камни в других странах. Главными поставщиками для объединения остаются Индия и ОАЭ, на которые приходится почти две трети всех европейских закупок. Индийский экспорт в абсолютном выражении сократился на 36% – до 850 кг, а эмиратский – на 30%, до 550 кг.

Вместе с тем упали и цены, за последний год индекс средней стоимости одного карата опустился на 12%, составив 93,3 пункта – наименьшее значение как минимум с 2003 года.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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