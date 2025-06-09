В Приднестровье отменили режим ЧП в экономике

Режим чрезвычайного экономического положения, введенный в Приднестровье в декабре 2024 года из-за проблем с поставками газа, завершился. Верховный совет непризнанной республики не стал продлевать его, хотя трудности с поставками газа сохраняются.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский не стал обращаться в Верховный совет с запросом о продлении режима ЧП, с понедельника депутаты ушли на каникулы, отмечает «Интерфакс».

Также Красносельский отменил свой указ от 2022 года о запрете вывоза из региона древесины.

Тирасполь, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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