В Ростовской области ввели режим ЧС из-за засухи

Власти Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации в десяти муниципальных районах из-за засушливой погоды. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона.

«С 18 мая на территории Азовского, Белокалитвинского, Верхнедонского, Веселовского, Зерноградского, Октябрьского, Семикаракорского, Сальского, Цимлянского и Чертковского районов наблюдается уменьшение запасов продуктивной влаги в почве», – говорится в сообщении.

В этой связи принято решение о введении режима ЧС с 10 июня. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Юрий Слюсарь.

Меры позволять сельхозпроизводителям получить страховые выплаты. Муниципалитеты должны направить в министерство сельского хозяйства и продовольствия области документы, обосновывающие размер материального ущерба, причиненного в результате засухи.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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