Цены на нефть растут на фоне конфликта Израиля с Ираном

Цены на нефть на рынках продолжили свой рост на фоне конфликта Израиля с Ираном. За прошлую неделю они поднялись на 7 процентов и это не пределом, поскольку военное противостояние угрожает мировым поставкам нефти.

На закрытии торгов американская нефть выросла на 1,2% до 73,85 долларос США за баррель. Brent, глобальный эталон, вырос на 1% – до 75 долларов США за баррель.

Между тем, в понедельник утром в прибрежном израильском городе Хайфа были замечены взрывы, которые повреждали здания и поджигали инфраструктуру после того, как Израиль заявил, что Иран запустил новую порцию ракет.

Было замечено, как ракеты попали в район вокруг нефтеперерабатывающего завода в Хайфе.

Конфликт вызвал опасения по поводу нарушения экспорта нефти из региона. Аналитики также выразили обеспокоенность по поводу расширения конфликта, который может повлиять на поток нефти из Ормузского пролива, наиболее важной точки прохода поставок нефти на планету.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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