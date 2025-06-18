Россия оказалась в тройке лидеров по «индексу пикника»

Аналитики подсчитали, во сколько обойдется набор для пикника в разных странах, и пришли к выводу, что дешевле всего поесть на природе можно в Индонезии, Китае и России.

В набор для отдыха на природе вошли хлеб (500 грамм), сыр и ветчина (оба – 200 грамм), яблоки (500 грамм), вода (3 литра), плед (1 штука, размером 150 на 200 сантиметров). В среднем в странах «Большой двадцатки» такой набор товаров обойдется в 19,8 доллара, передает РИА «Новости».

В Индонезии поесть сэндвичи на природе можно за 9,1 доллара, в Китае – за 12 долларов, а в России – за 14,8 доллара.

Ниже среднего показатели по тратам на пикник оказались также в ЮАР (15,3 доллара), Индии (16 долларов), Бразилии (17,7 доллара), Мексике (18,8 доллара) и Турции (19 долларов).

В оставшихся странах G20 обед на природе выйдет дороже: во Франции – 20,6 доллара, в Аргентине – 20,9, в Саудовской Аравии – 21,3, в Италии – 22,2, в Японии – 22,7, в Австралии – 23,2, в Германии – 23,3 доллара.

Наибольший показатель по тратам на пикник отмечается в США (25,4 доллара), Южной Корее (26,5 доллара) и Канаде (27,3 доллара).

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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