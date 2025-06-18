В Херсонской области ввели режим ЧС из-за засухи

В Херсонской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засушливой погоды. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«В Херсонской области из-за недостаточного уровня выпавших за последние шесть месяцев осадков объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня», – говорится в сообщении.

Засуха уже стала причиной гибели посевов на площади более 50 тысяч гектар. Режим ЧС действует в девяти муниципальных округах – Геническом, Нижнесерогозском, Алешкинском, Каховском, Ивановском, Чаплынском, Новотроицком, Верхнерогачикском и Великолепетихском.

Введение ЧС позволит оценить объем ущерба, нанесенного сельскому хозяйству области, и принять меры для ликвидации последствий.

Херсон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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