В ряде регионов РФ сложилась сложная ситуация с северным завозом

В ряде регионов России сложилась напряженная ситуация с северным завозом товаров первой необходимости в сложных климатических условиях. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов во время выступления в Совете Федерации, сообщает «Российская газета».

«Для ряда регионов, которые осуществляют северный завоз, ситуация сейчас самая напряженная», – сказал он. Для решения проблемы Минфин готов предоставить региональным администрациям казначейские кредиты на покрытие кассового разрыва. «Мы специально выделили соответствующую часть таких казначейских кредитов на поддержку северного завоза», – отметил министр.

По словам Силуанова, Минфин находится на связи с регионами по вопросу северного завоза. Так, с Якутией уже достигнута договоренность об увеличении финансирования в рамках казначейских кредитов.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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