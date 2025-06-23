Германию и Италию призывают забрать золото из хранилищ в США

Германии и Италии стоит пересмотреть зависимость от Федеральной резервной системе США в хранении золотого запаса. С таким призывом выступила Ассоциация налогоплательщиков Европы (TAE).

По данным газеты Financial Times, организация направила письмо в министерства финансов и центральные банки Германии и Италии, в котором просит вывезти золото, находящееся на хранении в США.

«Мы очень обеспокоены тем, что [президент США Дональд] Трамп вмешивается в независимость Федерального резервного банка. Наша рекомендация – вернуть (немецкое и итальянское) золото домой, чтобы европейские центральные банки имели неограниченный контроль над ним в любой момент времени», – заявил изданию президент TAE Михаэль Йегер.

По данным Всемирного золотого совета (WGC), Германия и Италия занимают второе и третье места в мире по запасам золота после США – 3352 тонны и 2452 тонны соответственно. Каждая из стран содержит более трети своих слитков в американских хранилищах. Рыночная стоимость этого объема превышает 245 миллиардов долларов.

Ранее Трамп неоднократно выступал с нападками в адрес главы ФРС Джерома Пауэлла, призывая отстранить его от должности. При этом, по оценкам аналитиков, уход Пауэлла может негативно сказаться на доверии к монетарной политике властей США и независимости ФРС.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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