Губернатор Ленобласти инициировал ужесточение миграционной политики

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с инициативой изменить систему привлечения трудовых мигрантов. Он предложил отказаться от патентной системы и перейти к организованному набору иностранных работников для конкретных отраслей и проектов. Соответствующее предложение будет направлено на рассмотрение правительству России.

«Предлагаем переходить на приглашение иностранных рабочих через организованный набор только в конкретные отрасли и на конкретные объекты», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В связи с этим, как считает Дрозденко, нужно усилить ответственность работодателей, привлекающих мигрантов, «за их пребывание на территории России, включая проживание, соблюдение законов и правил поведения».

При этом, указал губернатор, главным требованием должно стать привлечение иностранных работников необходимой квалификации «под конкретную временную занятость без членов семьи». Такой подход, по его мнению, позволит «избежать дополнительной нагрузки на социальную систему регионов».

Кроме того, Дрозденко на заседании правительства Ленобласти поручил комитету по труду представить дополнительные предложения по ограничениям на работу мигрантов в соцучреждениях, включая организацию питания, доставке, сферах, связанных с безопасностью людей.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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