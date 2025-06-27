Акционеры «Русала» дивиденды за 2024 год не получат

Акционеры «Русала» утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания.

«Не распределять прибыль … по результатам 2024 года, не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года», – говорится в сообщении на Гонконгской бирже.

За данную формулировку проголосовали 62,747%, против – 32,72%, отмечает РИА «Новости».

В последний раз «Русал» выплачивал дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года в размере 0,02 доллара на акцию.

Дивидендная политика «Русала» предполагает, что дивиденды начисляются в размере 15% от ковенантной (скорректированной) EBITDA при условии соблюдения требований кредитных соглашений и прочих ограничений группы, а также финансовой ликвидности компании.

Объединенная компания «Русал» – один из лидеров мировой алюминиевой отрасли.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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