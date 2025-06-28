Новый пакет санкций против России кажется значительным, однако не будет иметь успеха, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в беседе с журналистами, видео опубликовано агентством Ruptly.

«18-й пакет санкций выглядит весьма «секси» для всех. О нем говорят повсюду. Он кажется значимым. Повторюсь: вокруг него много ожиданий, но никакого реального эффекта. Как и у предыдущих пакетов. Нет причин возвращаться к прошлому. Сейчас нас тревожит перспектива, что санкции могут остановить подачу газа с 1 января 2028 года. Моя обязанность – защитить национальные интересы Словацкой Республики, ее граждан и промышленности», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).

В пятницу Фицо заявил, что его страна попросит отложить голосование за 18-й пакет санкций против России до тех пор, пока не будет решен вопрос с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Европейский союз. По словам премьера, если тему о новых ограничениях все же вынесут на голосование, Словакия воспользуется правом вето.

Напомним, что на этой неделе Владимир Зеленский, которого пригасили гостем на заседание Евросовета, пытался убедить его членов назначить за российскую нефть цену в 30 долларов за баррель, что, по его словам, лучше всех пакетов санкций ударит по российской экономике. Дальше разговоров в СМИ дело не пошло.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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