Истекает срок оплаты страховых взносов с дохода свыше 300 тысяч рублей за 2024 год

Истекает срок уплаты страхового взноса с доходов свыше 300 тысяч рублей за 2024 год. Внесли деньги на единый счет налоговой службы следует до 1 июля 2025 года.

При этом размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с дохода плательщика, превышающего 300 тыс. рублей, не может быть более 277 571 рубля за расчетный период 2024 года.

Напомним, за 2025 год совокупный фиксированный размер страховых взносов составляет 53 658 рублей. Их оплату вышеуказанные лица должны произвести не позднее 29 декабря 2025 года.

Уплачивать фиксированные страховые взносы можно всей суммой или частями (ежемесячно, ежеквартально и др.), главное, чтобы к сроку уплаты была внесена вся сумма страховых взносов в бюджет – 53 658 рублей.

Если предприниматель ведет деятельность не с начала календарного года или прекратил ее до его окончания, то сумма страховых взносов определяется пропорционально отработанным месяцам. За неполный месяц совокупный фиксированный размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца по дату государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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