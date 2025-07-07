Правительство поддержало обязательную маркировку электронных сигарет

Кабинет министров РФ внес электронные сигареты в перечень продукции, подлежащей обязательной маркировке в рамках эксперимента.

Как уточняет ТАСС, в перечень подлежащих маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции добавлены не только электронные сигареты, но и аналогичные индивидуальные электрические испарительные устройства многоразового использования для нагревания табака.

Предполагается, что в отношении таких устройств эксперимент продлится с 14 июля 2025 года по 28 февраля 2026 года.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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