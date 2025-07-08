Онлайн-сервисы на смогут автоматически списывать с карт оплату подписки

Онлайн-сервисы в России не смогут автоматически списывать оплату с банковских карт пользователей за онлайн-подписки, если пользователь удалил данные банковской карты из личного кабинета сервиса. Одобрен законопроект, который устанавливает правила списания периодических платежей при расчетах в интернете, пишет газета «Известия», ссылаясь на документ в ее распоряжении.

«Законопроект, который устанавливает правила списания периодических платежей при расчетах в интернете, 7 июля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности», – пишет издание.

По данным газеты, поправки в закон «О защите прав потребителей», в частности, предполагают, что продавцу услуги запретят использовать для получения платежей за онлайн-подписки те реквизиты банковских карт, которые покупатель ранее предоставлял сервису.

Клиент любого сервиса, будь то онлайн-кинотеатр, программа лояльности и другие услуги с ежемесячной оплатой, сможет поставить запрет на использование реквизитов его банковской карты, если он удалил ее из личного кабинета. А продавцы должны будут обеспечить возможность такого запрета. Кроме того, потребители избавятся от сложных процедур отказа от подписок, поскольку расторжение договора и прекращение списания периодических платежей будет четко урегулировано законом, полагают эксперты.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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