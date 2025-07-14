Стоимость биткойна достигла рекорда

Биткойн дорожает на фоне обострения торговой войны между США и Евросоюзом. Стоимость криптовалюты обновила исторический максимум.

За последние пять сессий курс биткойна повысился на 13,2%. Утром в понедельник биткойн подорожал до 122 тысяч долларов, следует из данных торгов на криптовалютной бирже Binance.

Это максимальный показатель за всю историю. Предыдущий рекорд был установлен 22 мая 2025 года, когда стоимость биткоина выросла до 117 675 долларов.

Причиной резкого повышения стоимости криптовалюты стало объявление президентом США Дональдом Трампом о введении 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза с 1 августа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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