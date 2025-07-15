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В Euroclear назвали экспроприацией планы Евросоюза насчет российских активов

Евросоюз собирается привлечь деньги для Украины за счет вложения замороженных российских активов в более рискованные инвестиционные предприятия. Эти меры равносильны экспроприации заблокированных средств, заявила глава Euroclear Валери Урбен.

Из-за сокращения прибыли от российских активов вследствие снижения процентной ставки Европейским центральным банком ЕС решился на более рискованные шаги, отметила глава депозитария.

«Системный риск, безусловно, резко возрастет, если нам придется выйти за рамки имеющегося у нас профиля риска, установленного надзорными органами», – рассказала Урбен в беседе с Financial Times.

Как стало известно ранее, планы Евросоюза по увеличению доходов могут включать создание «специального целевого инструмента», в который будут переведены замороженные российские активы.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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