Будет ли спрос на жилье в Геленджике – мнения экспертов

В пятницу, 18 июля, аэропорт Геленджика примет первый рейс. Местные риелторы уверены: открытие аэропорта подтолкнет цены на жилье, сообщает «Бизнес ФМ».

Для сравнения: в Сочи, по экспертным оценкам, недвижимость за последние пять лет подорожала втрое. Сыграли роль сначала Олимпиада, потом пандемия, а в последние несколько лет сочинский аэропорт оставался единственным открытым на всем черноморском побережье России. Аэропорт в Геленджике решает вопрос транспортной доступности, отмечает эксперт по недвижимости Геленджика с 13-летним опытом Наталья Брагина: «Вложения в Геленджик очень большие. У нас уже действующий гольф-клуб, сейчас будут строить кластер бизнес-класса, будут пятизвездочные отели, винодельни, экопарки. Плюс еще очень важный фактор – это то, что в Геленджике уже более пеяти лет не строятся новостройки, а это значит, что предложение на квартиры и на апартаменты тоже ограничено. Если сравнить с Сочи, то в Сочи все-таки идет строительство. Во-вторых, в Сочи цены уже на пике. То есть я знаю очень много случаев, когда сейчас люди не могут продать недвижимость по той цене, по которой купили ранее. Если нам сейчас откроют аэропорт, то, конечно, вырастут цены на недвижимость, вырастут цены на аренду. Вот как только новость пошла по открытию, мне уже позвонили, и я уже подбираю хорошие варианты для покупки».

Но цены в Геленджике и сейчас высокие, куда выше? Чтобы избежать нагрузки на инфраструктуру, с 2018 года в городе не было выдано ни одного разрешения на строительство многоквартирных домов. Рассказывает генеральный директор консалтинговой компании Macon Илья Володько: «На волне отсутствия всякого предложения цены там никогда и не падали, даже когда закрылось авиационное сообщение три года назад. А на вторичном рынке сделки происходят, и там цены, может быть, чуть-чуть ниже, чем в Сочи. То есть это где-то в районе 370-380 тысяч рублей за квадратный метр, хотя очевидно, что наиболее дорогие предложения на первой береговой линии могут достигать уровня в 500-700 тысяч за метр. Поскольку уровень цен и сегодня достаточно высок, я не думаю, что мы будем видеть какие-то значительные цифры роста стоимости. Но то, что этот рост будет опережать другие курортные зоны в следующие годы, я думаю, что об этом точно можно говорить. И какой-то уверенный, стабильный рост цен на 10-15% в год в течение ближайших пары лет мы точно будем наблюдать».

В Сочи популярная инвестиционная стратегия – покупка апартаментов и номеров в отелях, где управлением объектами собственника занимается управляющая компания. А турист может даже не подозревать, что каждый номер в отеле принадлежит отдельному инвестору. Как рассказывают эксперты, в Геленджике такие проекты тоже в разработке, и в этом городе, как и в Сочи, доходность может быть 8-9% годовых.

Впрочем, сочинские паблики вносят ложку дегтя в эту картину, и пишут, что в этом году доходность упала в среднем вдвое: если год назад за полугодие апартаменты в 30 квадратов в Адлерском районе «чистыми» приносили 600 тысяч, в этом году – это 250 тысяч рублей. А в Геленджике вопрос и в том, что будет с арендой зимой, отмечает «Бизнес ФМ».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube