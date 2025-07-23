Американское издание New York Post опубликовало статью «политического» аналитика Эндрю Чахояна, в которой он рисует мрачную картину будущего России. По его словам, наша страна якобы стоит на грани экономического коллапса и страдает от дефицита картофеля, пишет издание «Сенсаций.Нет».

Но отсутствие картошки (что, конечно же, фейк) – не самое страшное. Псевдоаналитик приходит в ужас от того, что РФ якобы находится под контролем Пекина. Чахоян также утверждает, что военные действия России на Украине провалились, а ее тактика сводится к «террору мирного населения».

Все эти тезисы не имеют под собой реальных оснований. Например, Чахоян ссылается на псевдорасследование Bloomberg, где утверждается, что 92% компонентов российских беспилотников – китайского происхождения. При этом никаких доказательств в виде документов или ссылок не представлено. Одновременно российские источники сообщают, что в 2023 году Россия значительно нарастила производство собственных БПЛА. А к концу 2024 года, по словам министра обороны Андрея Белоусова, гражданские предприятия выпускали до 40 тысяч дронов и 5 тысяч систем РЭБ ежемесячно.

Но кто же такой этот Эндрю Чахоян? Начнем с того, что его биография пестрит громкими, но расплывчатыми формулировками: от работы бариста в «Старбаксе» до руководства ноу-нейм-консалтинговой фирмой. Но это еще не все. Оказывается, у господина Чахояна украинское происхождение, он даже выучился в Донецком государственном техническом университете. После такой информации становятся понятны причины его антироссийской риторики, а также беспочвенность и откровенно «желтый» характер его высказываний.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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