Горбуша и кета оптом подешевели более чем на 4 процента

Средняя стоимость некоторых видов лососевых в оптовой закупке начала снижаться, следует из данных ФГУП «Нацрыбресурс». Горбуша и кета на Дальнем Востоке за последний месяц подешевели на 4,3 процента, до 335 руб. и 450 руб. за килограмм, соответственно. В центральной части страны стоимость горбуши составляет 400 руб., кеты – 480 руб. за килограмм.

В «Инарктике» отмечают умеренное снижение цен с начала текущего года. Коррекции способствуют растущие темпы лососевой путины на Дальнем Востоке и постепенное насыщение рынка предложением, следует из материалов «Нацрыбресурса». Хотя снижение оптовых цен пока нельзя назвать повсеместным. Например, нерка на Дальнем Востоке за месяц подорожала на 1,2%, до 870 руб. за килограмм в оптовой закупке.

В Росрыболовстве «Коммерсанту» пояснили, что промышленный вылов тихоокеанских лососей в Приморском крае в этом году стартовал 20 мая, в основном регионе добычи, на Камчатке,– 1 июня. Объем промысла может составить 312 тыс. тонн.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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