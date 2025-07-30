Трамп объявил о введении пошлин на товары из Индии

США вводят пошлины в размере 25% на товары из Индии. Об этом заявил президент Дональд Трамп.

«Помните, хотя Индия и наш друг, мы на протяжении многих лет вели с ней сравнительно мало бизнеса, поскольку ее пошлины слишком высоки, одни из самых высоких в мире, и у нее самые жесткие и отвратительные неденежные торговые барьеры среди всех стран», – написал американский лидер на своей странице в соцсети.

По словам Трампа, «Индия всегда покупала подавляющее большинство своей военной техники у России и является крупнейшим покупателем энергоносителей для России, наряду с Китаем».

«Поэтому Индия будет платить пошлину в размере 25% плюс штраф за вышеперечисленное, начиная с 1 августа», – добавил президент США.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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