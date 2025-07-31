Тайвань договорился с США о тарифах, но пока непонятно, о каких

Тайвань достиг «определенного консенсуса» с США по тарифам. Об этом заявил в четверг, 31 июля, представитель правительства Тайбэя, не вдаваясь в подробности согласованной ставки.

«Мы достигли определенного консенсуса по таким вопросам, как тарифы, нетарифные торговые барьеры, упрощение процедур торговли, а также устойчивость цепочек поставок и экономическая безопасность», – заявила пресс-секретарь кабинета министров Мишель Ли.

Однако она добавила, что Тайбэй «все еще ждет завершения процесса принятия решения американским правительством».

Напомним, что в последние дни Дональд Трамп подписывает ряд новых торговых соглашений со своими зарубежными партнёрами. В среду США и Южная Корея, в частности, достигли соглашения о введении 15%-ных пошлин на южнокорейские товары, импортируемые в США.

Это та же ставка, о которой председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен договорилась с Дональдом Трампом в воскресенье. То же самое касается и Японии, несмотря на угрозу президента США ввести более высокие пошлины с 1 августа.

Хотя ставки оказались ниже, чем предполагалось, каждому из торговых партнёров, тем не менее, участникам переговоров с США пришлось согласиться на значительную финансовую компенсацию в пользу Соединённых Штатов. В частности, ЕС обязался закупить 750 миллиардов долларов энергоносителей и дополнительно инвестировать 600 миллиардов долларов в Соединённые Штаты.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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