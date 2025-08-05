Раньше всем все нравилось – Индия ответила на нападки США по закупкам в России

Индия ответила на нападки США по поводу покупок разных товаров, включая нефть из России. Как заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, Индия начала импортировать нефть из России, потому что традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта на Украине. «Соединенные Штаты в то время активно поощряли такой импорт Индии для укрепления стабильности мировых энергетических рынков», – указал он в распространенном заявлении (цитата по ТАСС).

Как отметил Джайсвал, США «продолжают импортировать из России гексафторид урана для своей ядерной промышленности, палладий для производства электромобилей, удобрения, а также химикаты». «На этом фоне действия против Индии являются неоправданными и неразумными», – указало индийское ведомство.

«Как и любая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности», – констатировал он.

Страны, критикующие Индию за покупку энергоносителей у РФ, сами торгуют с Россией, подчеркнул Джайсвал.

«Импорт Индии призван обеспечить предсказуемость и доступность цен на энергоносители для индийских потребителей. Это необходимость, вызванная ситуацией на мировом рынке. Однако показательно, что те самые страны, которые критикуют Индию, сами ведут торговлю с Россией. В отличие от нашего случая, такая торговля даже не является жизненно важной национальной необходимостью», – указал он в распространенном заявлении.

«Европейско-российская торговля включает в себя не только энергоносители, но и удобрения, продукцию горнодобывающей промышленности, химикаты, железо и сталь, машины и транспортное оборудование», – отметил Джайсвал.

Как отметил МИД Индии, Европейский союз в 2024 году имел двустороннюю торговлю товарами с Россией на сумму €67,5 млрд. «Кроме того, в 2023 году объем торговли услугами оценивался в €17,2 млрд. Это значительно больше, чем общий объем торговли Индии с Россией в том же году или в последующие годы. Европейский импорт СПГ в 2024 году достиг рекордных 16,5 млн тонн, превзойдя предыдущий рекорд в 15,21 млн тонн в 2022 году», – отметило ведомство, которое цитирует ТАСС.

Нью-Дели, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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