Кто на самом деле заплатит за пошлины США

Повышение пошлин США приведет к росту цен на американских полках и может нанести существенные убытки иностранным экспортерам, что может привести к падению мирового спроса. Большой материал об это подготовлен экспертами редакции французского канала BFMTV.

На полках дорожает импортная продукция

С введением 15%-ных пошлин на японские автомобили, 20%-ных на футболки, произведенные во Вьетнаме, и 100%-ных пошлин на полупроводники, о которых было объявлено в среду , американским покупателям, возможно, придется платить больше за свои товары, если они не смогут перейти на местные аналоги.

В конце июля председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл подсчитал, что влияние таможенных пошлин начинает сказываться на «определённых категориях товаров». Например, цены на игрушки американской компании Hasbro (Monopoly, Furby и др.), половина которых поставляется из Китая, начали расти в мае и июне, отметила группа.

Филипп Шальмен, почётный профессор Университета Париж-Дофин, отмечает, что эти налоги создают ещё большую проблему в секторах, для которых в США нет местного производства. Медь, импортируемая в основном из Чили, крупнейшего мирового производителя, изначально должна была облагаться 50%-ными таможенными пошлинами США.

«Поскольку половина потребностей США импортируется из Чили, цена меди на американском рынке после этого заявления выросла на 25% по сравнению с мировым индексом», – сообщает Филипп Чалмен. В конечном итоге администрация Трампа решила изменить курс и обложить налогом только полуфабрикаты из меди.

Значительные потери для компаний-экспортеров

Законопроект также может негативно сказаться на компаниях-экспортёрах, поскольку рост цен на их продукцию приводит к потере конкурентоспособности в США. Это вызывает особую обеспокоенность в европейском секторе виноделия и крепких спиртных напитков. На данном этапе ЕС не добился исключения для вин и крепких спиртных напитков, особенно чувствительного сектора для таких стран, как Франция и Италия.

Заменят ли кьянти или шампанское калифорнийское вино? Последствия «будут ещё более серьёзными», поскольку налоги идут рука об руку со снижением курса доллара США, что ещё больше повышает цены на бутылки, предупредил Габриэль Пикар, президент Федерации экспортёров французских вин и крепких спиртных напитков. В пресс-релизе он даже подсчитал, что этот совокупный эффект может обернуться «убытками в миллиард евро» для французских производителей.

«Будут существовать секторальные различия, и даже в пределах одного сектора всё будет зависеть от переговорной силы каждого» – производителя, оптовика и розничного торговца, анализирует Бруно де Моура Фернандес, руководитель отдела макроэкономических исследований Coface. Однако экономист считает, что эффект будет особенно заметен в отраслях, которые и без того испытывают трудности в конкуренции с американскими конкурентами, в частности, в химической и сталелитейной промышленности в Европе.

Возможное падение мирового спроса

Компании уже объявили о сокращении маржи, чтобы компенсировать последствия торговой войны. Особенно пострадали автопроизводители. Немецкая компания Mercedes ожидает, что в 2025 году продажи будут значительно ниже прошлогодних, а операционная рентабельность окажется ниже ожидаемой. Porsche, в свою очередь, теперь ожидает рентабельность всего в 5-7% по сравнению с 10-12% в начале года.

Но сначала, «вероятно, потребуется период ожидания, чтобы увидеть, что произойдет, как поведут себя конкуренты и сможет ли компания перенести повышение цен», – подчёркивает Бруно де Моура Фернандеш. Пошлины, вероятно, будут иметь более широкие последствия для мировой экономики, включая возможное падение спроса.

Нефтяные компании уже предупредили о снижении прибыли, включая британскую Shell, которая сообщила о снижении чистой прибыли в первом полугодии из-за снижения маржи и цен, поскольку рост тарифов привел к снижению мирового спроса на энергоносители.

