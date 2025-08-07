Ирландия призывает диверсифицировать свои рынки на фоне новых тарифов США

Заместитель премьер-министра Ирландии призвал страну «диверсифицировать» свои экспортные рынки, поскольку в четверг для десятков стран ввели новые тарифы США.

Хотя подавляющее большинство ирландского экспорта в США с 1 августа облагалось максимальным тарифом в размере 15%, согласованным между Европейским союзом и Трампом, американский президент в последние месяцы дал понять, что США могут ввести налоги до 200% на импорт фармацевтических препаратов и алкоголя – оба ключевых экспорта для Ирландии, сообщает CNN.

Саймон Харрис, который также является министром иностранных дел и торговли Ирландии, сказал, что он хочет увидеть больше прогресса в торговых переговорах по этим жизненно важным секторам.

Крупные американские производители лекарств, включая Pfizer и Eli Lilly, производят лекарства в Ирландии для американских клиентов. Между тем, на долю США в прошлом году приходится около 40% экспорта ирландского виски.

Ирландия зафиксировала сальдо торгового баланса в размере 50,1 млрд евро (58,3 млрд. долл. США) с США в 2024 году.

«Мы также должны искать другие возможности для диверсификации рынков для ирландского бизнеса», – сказал Харрис в своем заявлении. «Хотя мы хотим продолжать вести бизнес с США и действительно хотим развивать бизнес, важно, чтобы мы пользовались любой возможностью для выявления новых рынков».

В этом месяце Харрис выпустит план действий, ориентированный на диверсификацию рынков Ирландии.

Белфаст, Елена Васильева

