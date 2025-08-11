На Кубе объявили о перерывах в оплате банковскими картами

На Кубе по техническим причинам будет недоступна оплата банковскими картами с магнитной полосой различных платежных систем, включая российскую систему «Мир». Об этом сообщила государственная финансовая компания Fincimex SA.

Специалисты работают над увеличением производительности обработки карт и POS-терминалов. В связи с этим в ранние утренние часы по понедельникам оплата картами будет недоступна.

Ограничения действуют с 11 августа по 3 ноября и касаются карт платежных систем, действующих в стране, – REDSA, AIS, Clasica, Visa, MasterCard, Union Pay и MIR.

Отмечается, что меры не отразятся на продаже топлива на АЗС в кубинских песо, однако окажут влияние там, где бензин отпускается за доллары.

Гавана, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

