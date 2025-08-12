Президент Южной Кореи собирается лично обсудить с Трампом пошлины и инвестиции

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом 25 августа в США для ожидаемых торговых переговоров, сообщила во вторник его пресс-секретарь. «Президент Ли Чжэ Мён посетит США с 24 по 26 августа для участия в саммите Южной Кореи и США 25-го числа по приглашению президента Дональда Трампа », – заявила на пресс-конференции пресс-секретарь президента Южной Кореи Кан Ю Чжон.

Ли был избран в начале июня после длительного периода политического хаоса, вызванного его предшественником Юн Сок Ёлем, который в декабре на короткое время объявил военное положение. Он ещё не встречался с президентом США, ключевым союзником Сеула. Ожидается, что переговоры между лидером левоцентристских сил и Дональдом Трампом будут сосредоточены на развитии двусторонних отношений в формате «всеобъемлющего стратегического партнёрства, ориентированного на будущее », заявил Кан Ю Чжон.

По словам представителя, хотя Южная Корея и США достигли соглашения об установлении американских пошлин на южнокорейскую продукцию в размере 15%, на повестке дня будет стоять экономическое сотрудничество, в частности, в области «полупроводников, аккумуляторов и судостроения» , а также «передовых технологий и основных полезных ископаемых» . Объявляя в июле размер надбавок к таможенным пошлинам на южнокорейский экспорт, сниженный с первоначально заявленных 25%, Дональд Трамп подтвердил, что Сеул «предоставит» Соединенным Штатам 350 миллиардов долларов инвестиций и закупит энергоресурсы на сумму 100 миллиардов долларов. Он также упомянул о «крупной сумме» дополнительных инвестиций со стороны Южной Кореи, не назвав конкретную сумму.

Со своей стороны, Сеул заявил, что его статус судостроительного гиганта имел решающее значение на переговорах, поскольку он находится в центре проекта по возрождению американских верфей. Южная Корея является вторым по величине судостроителем в мире, сразу после Китая, что вызывает интерес у Дональда Трампа. Hanwha Ocean, один из крупнейших игроков в южнокорейском секторе, стала первой неамериканской компанией, получившей разрешение на проведение технического обслуживания в сухом доке судна ВМС США в 2024 году.

Более того, положение Южной Кореи в Азиатско-Тихоокеанском регионе может представлять собой преимущество для Вашингтона, который стремится усилить свое присутствие там в ответ на растущую напряженность в Тайваньском проливе.

Сеул, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube