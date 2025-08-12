Трамп продлил тарифное перемирие с КНР еще на 90 дней

Дональд Трамп подписал указ о продлении тарифного перемирия с Китаем, срок действия которого истекал сегодня, на 90 дней.

«Я только что подписал указ, который продлит действие тарифного перемирия с Китаем ещё на 90 дней. Все остальные элементы соглашения останутся неизменными», – заявил президент США в своей соцсети Truth.

Срок действия тарифного перемирия между Пекином и Вашингтоном истекал сегодня, и его продление до начала ноября даёт решающее время для достижения соглашения до резкого роста импорта в рождественский период.

Продление соглашения не позволит США повысить пошлины на китайскую продукцию до 145%, в то время как китайские пошлины на американские товары должны были достичь 125%. В настоящее время американские пошлины на товары, произведенные в Пекине, остаются на уровне 30%, а китайские пошлины на товары, произведенные в США, – на уровне 10%.

Вашингтон, Елена Васильева

