Президент поддержал введение моратория на банкротство для ростовских фермеров

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь предложил ввести мораторий на банкротство фермеров. Идею поддержал президент РФ Владимир Путин.
Глава региона указал на сочетание неблагоприятных климатических факторов – заморозков и жары, из-за которых порядка 1 млн гектаров посевов погибло. Многие фермеры столкнулись с финансовыми трудностями, которые могут привести к банкротству.
«Есть объективные причины, – согласился Путин. – Но есть на что и посмотреть повнимательнее. Опустынивание, например, на использование тяжелой техники – не всегда, понятно, тяжелая техника нужна, но надо понимать, где и как ее использовать». «Сокращение защитных лесопосадок», – добавил глава государства.
Слюсарь обратился с просьбой ввести мораторий на банкротство ростовских фермеров. «Согласен, Юрий Борисович, давайте сделаем это», – поддержал Путин.
Москва, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»